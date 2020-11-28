Нигматуллин признался, что переболел коронавирусом

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.

«Месяц как переболел «короной». Очень неприятная зараза — трещал по швам весь организм и долго восстанавливался. Ощущение такое, что вирус был во мне с головы до пят. Пропадало обоняние напрочь, еда была безвкусной... Сейчас всё пришло в норму. Будьте здоровы вы и ваши близкие», — написал Нигматуллин в своём Instagram.

На счету Нигматуллина 24 матча за сборную России. Он известен также по выступлениям за московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

Ранее сообщалось, что три футболиста «Ньюкасла» заболели коронавирусом.