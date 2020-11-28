Три футболиста «Ньюкасла» заболели коронавирусом

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Главный тренер английского «Ньюкасла» Стив Брюс сообщил, что три игрока команды и один сотрудник тренерского штаба футбольного клуба получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Три футболиста «Ньюкасла» заболели коронавирусом
  • Reuters

«Это была тяжёлая неделя. У нас есть три подтверждённых игрока и, к сожалению, один из моих сотрудников. Конечно, меня беспокоит не только благополучие игроков, что жизненно важно, но и моих сотрудников тоже», — цитирует Брюса Sky Sports.

При этом имена заболевших не разглашаются.

После десяти проведённых матчей «Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее в «Аталанте» рассказали о состоянии Алексея Миранчука, заболевшего коронавирусом.

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