В «Аталанте» рассказали о состоянии Миранчука, заболевшего коронавирусом
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«С Алексеем всё хорошо. У него нет никаких симптомов коронавируса. Лёгкая форма? Нет, у него вообще нет ни одного симптома, всё в порядке. Сейчас он на карантине», — приводит слова Сартори Metaratings.
25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» летом из московского «Локомотива». В его активе два гола в четырёх матчах за клуб из Бергамо.
Ранее стало известно, что Миранчук заболел коронавирусом.