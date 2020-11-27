В «Аталанте» рассказали о состоянии Миранчука, заболевшего коронавирусом

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Алексея Миранчука, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

«С Алексеем всё хорошо. У него нет никаких симптомов коронавируса. Лёгкая форма? Нет, у него вообще нет ни одного симптома, всё в порядке. Сейчас он на карантине», — приводит слова Сартори Metaratings.

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» летом из московского «Локомотива». В его активе два гола в четырёх матчах за клуб из Бергамо.

Ранее стало известно, что Миранчук заболел коронавирусом.