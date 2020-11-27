Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону

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Российская биатлонистка Светлана Миронова не была включена в состав национальной сборной на индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону
  • РИА Новости

По словам главного тренера сборной России Валерия Польховского, которые передаёт ТАСС, Миронова может выступить в спринтерской гонке.

В состав женской сборной на индивидуальную гонку, которая пройдёт 28 ноября, были включены Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

В мужских соревнованиях, которые также пройдут 28 ноября, выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Пётр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семён Сучилов.

Ранее сообщалось, что в сборных Италии и Польши по биатлону выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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