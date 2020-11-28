Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Логинов — десятый

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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Логинов — десятый
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Норвежец финишировал с результатом 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (+19,6). Тройку лучших замкнул немец Эрик Лессер (+1:03,6).

Среди российских биатлонистов наивысшую позицию занял Александр Логинов, ставший десятым.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону.

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