Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Логинов — десятый
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Норвежец финишировал с результатом 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (+19,6). Тройку лучших замкнул немец Эрик Лессер (+1:03,6).
Среди российских биатлонистов наивысшую позицию занял Александр Логинов, ставший десятым.
Ранее сообщалось, что Светлана Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону.