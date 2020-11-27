В IBU огласили срок карантина для Бабикова и Гараничева

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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о судьбе заболевших коронавирусом членов сборной России.
В IBU огласили срок карантина для Бабикова и Гараничева
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«Органы здравоохранения Финляндии оценили положительные результаты тестов в российской команде и проинформировали IBU и Союз биатлонистов России о том, что трое членов команды с положительными результатами тестов должны быть помещены на семидневный карантин со дня получения положительных результатов. Более того, три члена команды, которые вступали в контакт с партнёрами, чьи тесты были положительными, будут помещены на десятидневный карантин со дня, когда они последний раз контактировали. После карантина все члены команды, помещённые на карантин, должны пройти повторное тестирование в соответствии с инструкциями IBU», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Twitter организации. 

Тесты Антона Бабикова и ещё двоих членов команды дали положительные результаты. Контактировавший с ним Евгений Гараничев также будет помещён на карантин.

Ранее Хованцев прокомментировал факт коронавируса в сборной России по биатлону.

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