Хованцев прокомментировал факт коронавируса в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал тот факт, что в национальной команде выявлены случаи заболевания коронавирусом.

«Теперь помимо проблем, которые создаёт WADA, у нас ещё и проблемы с COVID. Спортсмены всех стран по отношению к коронавирусу находятся в одних условиях. Кому-то повезёт, а кому-то нет. Для спортсменов, которые хорошо себя проявили на отборе, психологически не совсем хорошо пропустить старт международного сезона. Но правила IBU для всех одни. И спортсмены, и тренеры должны себя постараться изолировать от общения с друзьями из других команд. Маски — это первое правило. Сложно сказать, насколько перенесённый коронавирус сказывается на физике. Думаю, тут всё будет решать уровень иммунитета, насколько организм готов бороться с вирусом», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Коронавирус был обнаружен у Антона Бабикова и ещё трёх сотрудников сборной. На старт первого этапа в Контиолахти не выйдет также Евгений Гараничев, который с ним контактировал.

Ранее Каминский заявил, что разочарован работой IBU, к ним много вопросов.