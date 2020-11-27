Каминский: я разочарован работой IBU, к ним много вопросов

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о влиянии карантина и закрытия трассы в Контиолахти на подготовку членов национальной команды к предстоящему этапу Кубка мира.

«26 ноября тренировочный день пропал из-за карантина, а раньше не тренировались из-за того, что организаторы делали трассу. У меня есть сравнение с лыжными гонками. Там закрывали максимум на один день. Здесь почему-то трассу закрывали на два дня, а стрельбище — на три. Так трудно сделать? Я новый человек, и у меня много вопросов к организации. Хотя говорилось, что IBU — чуть ли не вершина совершенства. Я очень разочарован. Хорошо, что Сучилов привёз велосипед-тренажёр, на котором можно тренироваться. Но мы же не на нём будем соревноваться. Нам нужны лыжные тренировки», — цитирует Каминского РИА Новости.

Этап Кубка мира в Контиолахти должен пройти с 28 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону не станет никого вызывать на замену Бабикову и Гараничеву.