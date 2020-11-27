Сборная России по биатлону не станет никого вызывать на замену Бабикову и Гараничеву

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что в национальную команду не будут никого вызывать на первый этап Кубка мира вместо изолированных из-за коронавируса Антона Бабикова и Евгения Гараничева.
Сборная России по биатлону не станет никого вызывать на замену Бабикову и Гараничеву
  • Reuters

«Приглашение кого-то другого возможно, но сейчас надо подождать. Сейчас нет необходимости, потому что опять предстоит дорога и все остальное. В текущей ситуации внедрять новых людей нежелательно. А так у нас есть и кандидаты, выступающие на Кубке России, и визы тоже готовы… Но не будем никого приглашать, проблем в такой ситуации может стать только больше», — цитирует Польховского РИА Новости.

Бабиков будет находиться на изоляции до 1 декабря из-за положительного результата теста на коронавирус, проведённого 24 ноября. Гараничев также изолирован, так как проживает с Бабиковым в одном номере.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее Бабиков рассказал о своём состоянии после положительного теста на коронавирус.

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