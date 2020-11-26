Бабиков рассказал о своём состоянии после положительного теста на коронавирус

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Биатлонист сборной России Антон Бабиков рассказал о своём состоянии после того, как получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию перед этапом Кубка мира в финском Контиолахти.
Бабиков рассказал о своём состоянии после положительного теста на коронавирус
  • РИА Новости

«От IBU никаких сообщений, они со мной ещё не контактировали. Я предоставил им объяснительную по поводу того, какие у меня были контакты за последние 72 часа, что я соблюдал и где я находился. Все это идёт через наших тренеров. Контакт с тренерами и врачами постоянный, они интересуются, есть ли у меня симптомы, но я не знаю, мне нечего по этому поводу сказать, нечего лечить», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

По словам спортсмена, на данный момент он находится в ожидании того, какое решение примет Международный союз биатлонистов (IBU).

Бабиков будет находиться на изоляции до 1 декабря из-за положительного результата теста на коронавирус, проведённого 24 ноября.

Ранее сообщалось, что со сборной России по биатлону снят карантин.

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