За пределами десятки: российские биатлонисты остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

В финском Контиолахти завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины и женщины разыграли медали в спринте. Российские спортсмены не смогли показать результаты на уровне первой десятки — лучшими в сборной стали Александр Логинов с 12-м местом и Светлана Миронова, финишировавшая 18-й. Победу одержали норвежец Йоханнес Бё и шведка Ханна Эберг.

Возвращение жёлтой майки Йоханнесу Бё

Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону. Норвежец не допустил ни одного промаха и обогнал на 44,1 секунды шведа Себастьяна Самуэльссона. Лучший из россиян Александр Логинов с одним штрафным кругом финишировал с 12-м временем.

Все сильнейшие биатлонисты предпочли стартовать в первой группе, не дожидаясь, пока пойдёт снег и трасса, которая и так была слишком мягкой, станет совсем непроходимой. В первой десятке протокола оказались сразу трое россиян: Матвей Елисеев открывал спринтерскую гонку, Эдуард Латыпов и Александр Логинов покидали стартовый городок вскоре после него.

Рано стартовали также норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бё, и на их фоне россияне сразу стали проигрывать по скорости. Но первый огневой рубеж позволил им задержаться в числе лидеров. Латыпов, Логинов и Елисеев чисто отстрелялись лёжа. Йоханнес Бё обошёл Латыпова, шедшего третьим, почти на 17 секунд, а немец Арнд Пайффер вклинился между российскими биатлонистами, заняв четвёртое место, за ним шли Логинов и Елисеев. Для того чтобы надеяться на медали, обязательно нужно было избежать ошибок на второй стрельбе.

Но эта задача оказалась для всех трёх россиян невыполнимой. Елисеев, Латыпов и Логинов допустили по одному промаху. Одновременно с неудачами на огневом рубеже у спортсменов стала падать скорость. Многие из тех, кто тоже промахивался, бежали при этом быстрее, а француз Эмильен Жаклен даже с двумя незакрытыми мишенями располагался выше всех россиян. Йоханнес Бё и вовсе уничтожал всех соперников, выигрывая с чистой стрельбой больше полуминуты у каждого. Он словно и не бежал накануне 20-километровую гонку, после которой обычно следует хотя бы один выходной.

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После второго рубежа оставалась ещё надежда на то, что Логинов хотя бы финиширует в первой десятке, но скорость лидера российской сборной продолжала падать. Вдобавок расчёт на то, что стартующие под последними номерами будут испытывать трудности с трассой, не оправдался. К таким спортсменам относились норвежец Ветле Шостад Кристиансен и швед Мартин Понсилуома, между которыми разыгрался спор за бронзу.

На четыре секунды быстрее оказался Понсилуома, и на подиум поднялись сразу два шведских спортсмена — вторым всё это время оставался Себастьян Самуэльссон, впервые ставший серебряным призёром в Кубке мира. С первого же места никто не мог сместить Йоханнеса Бё, забравшего по итогам гонки жёлтую майку лидера у Стурлы Холма Легрейда.

Логинов в итоге занял 12-е место, опустившись на две строки по сравнению с индивидуальной гонкой. Такие результаты он объяснил пропуском контрольных тренировок, но ко второму этапу Кубка мира пообещал улучшить свои показатели.

«Надеюсь, что через неделю будет полегче. Связка тяжёлая, индивидуалка и спринт, 30 км за два дня. Думаю, что ещё разгонит меня. Отдохнуть нужно, восстановиться — и дальше в бой. 56 секунд отставания от Бё ногами? У меня была вторая развивающая работа, не хватает немного скорости, не успел набрать. Не из-за того, что я так сам хотел, а просто коррективы подготовки, не получилось контрольные старты провести», — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ».

Во втором десятке финишировали Елисеев и Латыпов, став 14-м и 20-м по итогам спринта. Семён Сучилов, стартовавший под сотым номером, тоже допустил один промах, но едва зацепился за кубковые очки, заняв 36-е место. Пётр Пащенко показал 62-е время, уступив больше трёх минут Бё-младшему.

Промахи россиянок и первый старт Мироновой

В начале женского спринта могло показаться, что условия для стрельбы резко ухудшились по сравнению с мужской гонкой. Несколько спортсменок, стартовавших раньше всех, массово допускали промахи. Сразу же из претенденток на медали себя вычеркнула норвежка Тириль Экхофф, не закрывшая три мишени на лёжке. Но в дальнейшем на огневом рубеже стало спокойно, и чистая стрельба стала нормой для участниц соревнований.

Однако у российских биатлонисток поддерживать общий тренд не получалось. На первой стрельбе по промаху допустили Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Татьяна Воронина, а Евгения Павлова и вовсе ошиблась дважды. Чисто отработать удалось только Ирине Казакевич, но ни у неё, ни у подруг по команде не было необходимой скорости, чтобы бороться за медали. После лёжки плотность результатов была невероятной, и у Казакевич даже не получилось удержаться во второй десятке.

Немного реабилитироваться за такое неудачное начало удалось Мироновой, не выступавшей накануне в индивидуальной гонке. В стрельбе стоя она была точна и на последнем круге бросила все силы, чтобы оказаться как можно выше в итоговом протоколе. Она заняла 18-е место, и это стало лучшим результатом среди россиянок.

Примером для подражания в этой гонке была Ханна Эберг. Шведка доминировала так же, как чуть ранее это делал Йоханнес Бё в мужских состязаниях. Она демонстрировала не только точную стрельбу, но и прекрасную скорость на трассе. С каждым километром она отрывалась от норвежки Марте Олсбу и впервые в карьере одержала победу в спринте. Третье место заняла ещё одна представительница Норвегии Каролин Кноттен.