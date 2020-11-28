Две награды после обидного поражения Сориной: лыжники Червоткин и Большунов выиграли медали на этапе КМ в Руке

Россиянин Алексей Червоткин стал серебряным призёром гонки с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка мира в финской Руке. Его соотечественник Александр Большунов показал третий результат. Они уступили только новому лидеру общего зачёта Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. Ранее в этот же день Татьяна Сорина упустила шанс завоевать первую медаль в аналогичной гонке на 10 км. Она проиграла всего 0,1 секунды в борьбе за бронзу. Пятой финишировала Наталья Непряева.

В финской Руке состоялась мужская индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира по лыжам. В отличие от пятничных спринтов, на этот раз россиянам удалось порадовать своих болельщиков. Второе и третье места заняли Алексей Червоткин и Александр Большунов. Победу же одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Червоткин стартовал под 26-м номером, в то время как и Клебо, и Большунов, для которого индивидуальная гонка является одной из коронных дисциплин, стартовали в последней группе, что позволило им ориентироваться на время соперников.

До их вступления в гонку Червоткин демонстрировал высокую скорость и лидировал на промежуточных отсечках, что помогло ему финишировать на промежуточном первом месте.

Однако с выходом на дистанцию Клебо ситуация изменилась. Норвежец не стал экономить силы и с первых же километров сделал серьёзную заявку на победу. В общей сложности на прохождение дистанции Клебо потребовалось 34 минуты 4,6 секунды. Отставание Червоткина составило 15,2 секунды, Большунова — 18 секунд. Стоит отметить, что уроженец Кировской области впервые поднялся на пьедестал почёта в личных стартах на этапах Кубка мира, хотя нередко помогал своей команде в эстафетах.

Сразу после финиша произошёл забавный эпизод. Во время традиционной фотосессии призёров гонки Большунов намеренно отодвинулся от Клебо, делая вид, что соблюдает социальную дистанцию. Соперник не стал обижаться на шутку и посмеялся вместе с россиянином.

Кроме Большунова и Червоткина, ещё три отечественных лыжника вошли в десятку сильнейших в субботней гонке. Седьмое, восьмое и девятое места заняли Илья Семиков, Евгений Белов и Илья Порошкин. Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Ермил Вокуев расположились на 13-й, 18-й и 21-й строчках. 50-м и последним среди россиян к финишу пришёл Глеб Ретивых, для которого основной специализацией является спринт.

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Что касается расстановок в общем зачёте мини-тура, проходящего в рамках этапа в Руке, то Большунов смог подняться на второе место, но его отставание от Клебо увеличилось до 26 секунд. Именно столько россиянин должен будет отыграть на старте воскресной гонки преследования на 15 км, чтобы отпраздновать победу по итогам выходных. Шанс стать призёром мини-тура сохраняет и Червоткин, который будет проигрывать занимающему третью строчку Эмилю Иверсену 24 секунды.

Старший тренер мужской сборной России Юрий Бородавко остался доволен результатами подопечных. В то же время он назвал логичной победу Клебо, который, по его словам, набрал хорошую форму.

«Второе место Червоткина очень для меня радостно, так как для него это первый личный подиум. Я думаю, это добавит ему определённого оптимизма и уверенности в своих результатах. По Большунову было видно, что ему тяжеловато, но на финише он совершил мощный рывок — с пятого места перебрался на третье в очень острой борьбе. Но всё-таки самый главный старт — это чемпионат мира, который пройдёт в конце февраля — начале марта, пик формы рассчитываем именно на него», — объяснил Бородавко Sport24.

В воскресенье состоится последний старт в рамках первого этапа Кубка мира в Руке. Лыжникам предстоит побороться за медали гонки преследования на 15 км коньковым стилем.

«Завтра будет гонка преследования, постараемся обойти Клебо. Будем стремиться к этому, но гонка всё покажет. Не будем забывать, что есть ещё и другие соперники», — пообещал Бородавко.

Крайне интересной, хотя и безмедальной для россиянок, получилась женская индивидуальная гонка на 10 км. Татьяна Сорина вышла на старт одной из последних среди фаворитов, когда места в первой тройке уже заняли норвежка Тереза Йохауг и молодые шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерсон. На протяжении всей дистанции уроженка Тюмени претендовала на первую в своей карьере награду на Кубке мира. Порой она опережала Андерсон на десять секунд, и этого должно было хватить для финиша в призах.

Но на последних километрах, когда вся работа в подъём уже была выполнена, Сорина стала отставать. В итоге секундомер зафиксировал, что она уступила Андерсон всего лишь 0,1 секунды. Но для спортсменки, никогда прежде не попадавшей в первую десятку в личных гонках, четвёртое место тоже можно считать отличным результатом.

По похожему сценарию развивалась гонка и для Натальи Непряевой. Она тоже быстро проходила первые километры дистанции, но к финишу снизила темп. Финальный рывок у россиянки не получился, и она заняла пятое место. При этом ценные для общего зачёта мини-тура секунды Непряева старалась не терять, и воскресную гонку преследования она начнёт второй, на 16 секунд позже Йохауг. Одновременно с россиянкой на дистанцию отправится Карлссон.

Сорина будет проигрывать им всего три секунды, так что у неё будет шанс не дожидаться следующего этапа в Давосе, чтобы наконец-то подняться на пьедестал почёта. Кстати, её форму и стремительный рывок к статусу одной из лучших лыжниц на данный момент отметила и Йохауг. Она заявила, что рада появлению новой сильной соперницы.

«Это невероятно здорово. Слышала, что в минувшие выходные она хорошо выступила в российских гонках. Приятно видеть, как появляются новые имена. Нам это нужно», — цитирует Йохауг Sport24 со ссылкой на норвежский портал Dagbladet.