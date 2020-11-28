Лыжник Большунов признался, что пока не понимает, в чём проигрывает соперникам

Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

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«Неплохо получилось. Трасса сложная однозначно, потому что очень крутые подъёмы, куда очень сложно закатить классикой, потому что тратишь много сил, поэтому приходилось туда бежать, чтобы их сэкономить. Самочувствие, в принципе, неплохое, но пока не понимаю, где и в чём я проигрываю», — приводит слова Большунова «Матч ТВ». Большунов проиграл 18 секунд победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Клебо. Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин и Александр Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии.