Лыжник Большунов признался, что пока не понимает, в чём проигрывает соперникам
- © Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Неплохо получилось. Трасса сложная однозначно, потому что очень крутые подъёмы, куда очень сложно закатить классикой, потому что тратишь много сил, поэтому приходилось туда бежать, чтобы их сэкономить. Самочувствие, в принципе, неплохое, но пока не понимаю, где и в чём я проигрываю», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Большунов проиграл 18 секунд победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Клебо.
Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин и Александр Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии.