Червоткин и Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии
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Завоевавший серебро Червоткин уступил победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — 15,2 секунды. Большунов, ставший третьим, проиграл своему партнёру по сборной 2,8 секунды.
Россияне Илья Семиков, Евгений Белов, Илья Порошкин заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно, Иван Якимушкин стал 13-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Ермил Вокуев — 21-м, а Глеб Ретивых — 50-м.
Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Руке.