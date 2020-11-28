Червоткин и Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии

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Россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Червоткин и Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Завоевавший серебро Червоткин уступил победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — 15,2 секунды. Большунов, ставший третьим, проиграл своему партнёру по сборной 2,8 секунды.

Россияне Илья Семиков, Евгений Белов, Илья Порошкин заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно, Иван Якимушкин стал 13-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Ермил Вокуев — 21-м, а Глеб Ретивых — 50-м.

Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Руке.

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