Червоткин и Большунов стали призерами индивидуальной гонки на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии

Россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

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