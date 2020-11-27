Легков рассказал, чего не хватает российским лыжникам на старте сезона Кубка мира

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам россиянин Александр Легков прокомментировал выступления соотечественников в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

«То, что старт сезона вообще произошёл — уже прекрасно. Понятно, что все хотели «заехать» в призы, не получилось. Возможно, это связано с тем, что подготовка была скомканная, лыжники практически всё лето провели в непривычных тренировочных местах. Ребята не набрали оптимальную форму, не хватает резкости и скоростных движений. Но всё ещё впереди», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Он отметил, что занявшему четвёртое место Александру Большунову не нужно расстраиваться из-за такого результата.

«В субботу новая гонка, 15 км классическим ходом, его профильная дистанция. В пятницу Клебо проиграл на финише — это такая же сенсация. Так что Большунов должен спокойно лечь спать, и с новыми силами — в бой. Что касается Клебо, то заметно, что он в хорошей форме, в субботу я хочу увидеть Большунова в том же состоянии. К сожалению, а может, к счастью, Клебо проиграл на финише. После гонки победитель Вальнес давал интервью и сказал, что сам в шоке — он всю жизнь мечтал победить на этапе Кубка мира, это невероятно», — добавил Легков.

Большунов стал единственным из российских лыжников, кому удалось пробиться в финальный забег, в котором он занял четвёртое место. Глеб Ретивых не сумел преодолеть полуфинальную стадию, а Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинальных забегах.

Ранее сообщалось, что тренер Большунова прокомментировал его выступление в спринте.