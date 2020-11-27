Тренер — о результате лыжника Большунова в спринте: сегодня соперники были сильнее

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Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал выступление своего подопечного в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
Тренер — о результате лыжника Большунова в спринте: сегодня соперники были сильнее
  • Reuters

«Для наших лыжников это был первый крупный международный старт сезона. Саша занял обидное четвёртое место, но на сегодня соперники были сильнее — на последнем подъёме было видно, что накопилась усталость, которая не позволила ему держать темп», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он отметил, что тактически Большунов действовал правильно по ходу гонки.

«Если бы он отсиживался в начале финального забега, то эта тактика не принесла ему лучшего результата. Но это только спринт, завтра — классическая гонка, после — гонка преследования. Соревнования только начинаются», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Большунов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ в Руке.

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