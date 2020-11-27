Большунов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ в Руке

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов занял четвёртое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Большунов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ в Руке
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Тройку призёров заняли норвежские лыжники. Победителем стал Эрик Вальнес, второе место у Йоханнеса Клебо, третьим стал Эмиль Иверсен.

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов финишировал четвёртым, отстав от лидеров на 6,34 секунды.

Ранее сообщалось, что Большунов стал пятым в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира, Непряева — 20-я.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить