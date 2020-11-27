Большунов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Александр Большунов занял четвёртое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

© Johanna Lundberg/Keystone Press Agency

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Тройку призёров заняли норвежские лыжники. Победителем стал Эрик Вальнес, второе место у Йоханнеса Клебо, третьим стал Эмиль Иверсен. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов финишировал четвёртым, отстав от лидеров на 6,34 секунды. Ранее сообщалось, что Большунов стал пятым в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира, Непряева — 20-я.