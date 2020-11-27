Большунов стал пятым в квалификации спринта на первом этапе КМ, Непряева — 20-я

В квалификации к спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов показал пятое время.

Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Клебо. Помимо Большунова, из россиян в четвертьфинал также вышли Глеб Ретивых (восьмой), Илья Семиков (17-й), Иван Якимушкин (19-й), Евгений Белов (24-й) и Андрей Мельниченко (25-й).

У женщин в квалификации спринта классическим стилем наилучший результат продемонстрировала норвежка Ане Аппельквист Стенсет.

Преодолели квалификацию российские лыжницы Татьяна Сорина (седьмое время), Наталья Непряева (20-е) и Юлия Ступак (21-е).

Финалы в женском и мужском спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира пройдут сегодня и начнутся в 14:30 мск.

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