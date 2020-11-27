Большунов стал пятым в квалификации спринта на первом этапе КМ, Непряева — 20-я

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В квалификации к спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов показал пятое время.
Большунов стал пятым в квалификации спринта на первом этапе КМ, Непряева — 20-я
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Клебо. Помимо Большунова, из россиян в четвертьфинал также вышли Глеб Ретивых (восьмой), Илья Семиков (17-й), Иван Якимушкин (19-й), Евгений Белов (24-й) и Андрей Мельниченко (25-й).

У женщин в квалификации спринта классическим стилем наилучший результат продемонстрировала норвежка Ане Аппельквист Стенсет.

Преодолели квалификацию российские лыжницы Татьяна Сорина (седьмое время), Наталья Непряева (20-е) и Юлия Ступак (21-е).

Финалы в женском и мужском спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира пройдут сегодня и начнутся в 14:30 мск.

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