Вяльбе рассказала о затратах на тестирование сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о расходах на тестирование сборной страны на коронавирус перед первыми этапом Кубка мира, который состоится в Финляндии.

«Вся команда достаточно давно находится в Финляндии. За это время мы сдали множество тестов, потратили на это достаточно большие деньги — один тест стоит €224. У нас порядка 65 человек было, это реально много людей. По приезду в Рука они снова сдали тесты, я вчера сдала тест. Не знаю пока, где взять деньги. Мы в Финляндии уже потратили порядка €20 тысяч, а это мы только подошли к одному этапу. Как будем целый сезон, не знаю. Пока нам никто не сказал, что берет на себя это бремя. Думаю, каким-то образом получится это сделать у минспорта России. Если наша страна хочет, чтобы мы вышли на старт, то они должны как-то участвовать в этом тоже», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Вяльбе предложила Губерниеву не лезть в работу сборной России.