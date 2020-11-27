Вяльбе рассказала о затратах на тестирование сборной России

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о расходах на тестирование сборной страны на коронавирус перед первыми этапом Кубка мира, который состоится в Финляндии.
Вяльбе рассказала о затратах на тестирование сборной России
  • РИА Новости

«Вся команда достаточно давно находится в Финляндии. За это время мы сдали множество тестов, потратили на это достаточно большие деньги — один тест стоит €224. У нас порядка 65 человек было, это реально много людей. По приезду в Рука они снова сдали тесты, я вчера сдала тест. Не знаю пока, где взять деньги. Мы в Финляндии уже потратили порядка €20 тысяч, а это мы только подошли к одному этапу. Как будем целый сезон, не знаю. Пока нам никто не сказал, что берет на себя это бремя. Думаю, каким-то образом получится это сделать у минспорта России. Если наша страна хочет, чтобы мы вышли на старт, то они должны как-то участвовать в этом тоже», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Вяльбе предложила Губерниеву не лезть в работу сборной России.

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