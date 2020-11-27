Старт с деревянной медалью: Большунов стал четвёртым в спринте на первом этапе КМ по лыжным гонкам

Александр Большунов финишировал четвёртым в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он уступил только норвежцам, в числе которых был его главный соперник последних лет Йоханнес Хёсфлот Клебо. При этом в зачёте мини-тура, который проходит в рамках соревнований в финской Руке, россиянин стал третьим и может дальше претендовать на победу в многодневке. В состязаниях девушек Наталья Непряева заняла девятую строчку, не сумев пробиться в финальный забег.

Лыжник Александр Большунов остался без медали в первой гонке нового розыгрыша Кубка мира. Он стал четвёртым в спринте классическим ходом на этапе в финской Руке, который является отдельным мини-туром наподобие «Тур де Ски». В общем зачёте многодневки россиянин занимает третье место, что позволяет ему надеяться на победу в ней по итогам следующих двух забегов.

Соревнования в Руке едва не были сорваны за день до их начала. Вся сборная Норвегии была посажена на карантин из-за положительного теста на коронавирус тренера Эйрика Мюра Носсума. Сильнейшая лыжегоночная команда рисковала пропустить первый этап Кубка мира, однако всё обошлось. Быстро выяснилось, что тест специалиста был ложноположительным и на самом деле он здоров, как и все норвежские лыжники. В пятницу все они были допущены на старт.

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В квалификации лыжники из Норвегии сразу заявили о себе. Лучший результат в отборе показал Йоханнес Хёсфлот Клебо, выступавший в красной майке как быстрейший спринтер прошлого года. Его соотечественник Эрик Вальнес показал второй результат. Большунов финишировал пятым, отстав от Клебо на 4,17 секунды, и такой результат давал шанс на борьбу за медали.

Кроме прошлогоднего обладателя Кубка мира в плей-офф вышли ещё пять россиян. Чистый спринтер Глеб Ретивых показал восьмое время, Илья Семиков и Кирилл Якимушкин оказались в конце второго десятка, а дистанционщики Евгений Белов и Андрей Мельниченко, заявившиеся на спринт ради очков по итогам всего мини-тура в Руке, заняли 24-е и 25-е места. Интересно, что у Норвегии представительство в забегах на выбывание тоже составило шесть человек.

Правда, к полуфиналу перевес уже был на стороне скандинавов. Из россиян первый круг преодолели только Большунов и Ретивых, в то время как норвежцы не допустили ни одной потери. Большунову за участие в медальном забеге пришлось сразиться с Клебо и Вальнесом. Вдвоём норвежцы разыграли прямые путёвки в финал, но благодаря их скорости забег получился очень быстрым, и Большунов смог стать лаки-лузером. Ретивых же так не повезло — второй полуфинал был медленнее, и третье место россиянина уже не позволяло продолжить борьбу.

В финале Большунов сразу предпринял попытку оторваться от Клебо, которого считал главным соперником. Вместе они штурмовали первый подъём, и раньше на вершину поднялся именно россиянин. Но на спуске обладатель «Большого хрустального глобуса» стал терять скорость. К следующему восхождению он уже оказался далеко позади и Клебо, и подтянувшегося вперёд Вальнеса. На финишной прямой Большунову оставалось бороться только за бронзу с ещё одним норвежцем Эмилем Иверсеном, и эту дуэль россиянин проиграл.

Победу же одержал не Клебо, а Вальнес, преподнёсший первую сенсацию лыжегоночного сезона. Несмотря на то, что Большунов остался без медали, старт нового розыгрыша Кубка мира он может считать успешным. В общем зачёте мини-тура в Руке Большунов оказался на третьем месте, так как в квалификации выступил значительно лучше Иверсена. Россиянин уступает всего десять секунд Вальнесу и восемь Клебо, и это отставание он вполне может отыграть в дистанционных гонках, которые состоятся в субботу и воскресенье.

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Российские девушки тоже остались без медалей. До стадии плей-офф добрались только три спортсменки. В квалификации седьмой результат показала Татьяна Сорина, что было вполне ожидаемым — вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка лыжница ещё на контрольных стартах выступала весьма достойно. Также в тридцатку лучших вошли Наталья Непряева и Юлия Ступак, известная болельщикам под фамилией Белорукова. Они финишировали с 20-м и 21-м временем.

Непряева выступила в четвертьфинале первой, выбрав себе в качестве соперниц двух норвежек, победительницу квалификации Ане Стенсет и лучшую лыжницу последних двух лет Терезу Йохауг, ставшую утром 30-й. Россиянка пришла к финишу третьей, уступив Стенсет и шведке Линн Сван, но прошла дальше в качестве лаки-лузера, так как её забег был быстрейшим. Третьей в своей группе была и Сорина. Она лидировала после заключительного подъёма, но не смогла удержать шведок Майю Дальквист и Эмму Рибом на финишной прямой. Ступак тоже выбыла в первом круге, заняв последнее место.

В полуфинале Непряева, завоевавшая за карьеру четыре медали в классическом спринте, бежала в одной группе с обидчицами Сориной. Сохранить силы на финиш у неё не получилось, и когда шла борьба с ними за последние места в финале, россиянка всё-таки уступила. В решающем забеге три первых места заняли только шведские девушки — победу одержала лучшая спринтерша прошлого сезона Сван, за ней расположились Дальквист и вице-обладательница «Малого хрустального глобуса» Йонна Сундлинг. Непряева в итоге стала девятой.