Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заболел коронавирусом перед стартом КМ
- © Marius Simensen/Keystone Press Agency
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Как сообщает NRK, вся норвежская сборная ушла на карантин, несмотря на отрицательные результаты тестов.
Отмечается, что сборная будет на карантине до получения результатов контрольного теста заболевшего тренера.
Этап Кубка мира в финской Руке стартует 27 ноября.
Ранее сообщалось, что лыжники Спицов и Собакарёв переболели коронавирусом перед стартом Кубка мира.