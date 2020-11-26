Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заболел коронавирусом перед стартом КМ

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в преддверии старта Кубка мира сезона-2020/21.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заболел коронавирусом перед стартом КМ
  • © Marius Simensen/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает NRK, вся норвежская сборная ушла на карантин, несмотря на отрицательные результаты тестов.

Отмечается, что сборная будет на карантине до получения результатов контрольного теста заболевшего тренера.

Этап Кубка мира в финской Руке стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что лыжники Спицов и Собакарёв переболели коронавирусом перед стартом Кубка мира.

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