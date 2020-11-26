Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заболел коронавирусом перед стартом КМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в преддверии старта Кубка мира сезона-2020/21.

Как сообщает NRK, вся норвежская сборная ушла на карантин, несмотря на отрицательные результаты тестов.

Отмечается, что сборная будет на карантине до получения результатов контрольного теста заболевшего тренера.

Этап Кубка мира в финской Руке стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что лыжники Спицов и Собакарёв переболели коронавирусом перед стартом Кубка мира.