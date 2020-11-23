Лыжники Спицов и Собакарёв переболели коронавирусом перед стартом Кубка мира

Российские лыжники Денис Спицов и Андрей Собакарев перед стартом Кубка мира переболели коронавирусом.

«После сбора в Рамзау Денис переболел коронавирусом. У него было серьёзное лечение, он принимал антибиотики, три недели не тренировался. Совсем недавно он приступил к тренировкам. Те результаты, которые он показал на контрольных стартах, вселяют определенный оптимизм. Чуть менее, чем за десять дней, он сумел выйти на такой уровень. Надеюсь, к этапу Кубка мира в Давосе он будет в лучшем состоянии. А на Тур де Ски он должен обрести определенную боевую форму», — цитирует старшего тренера сборной России Юрия Бородавко РИАНовости.

Спицов и Собакарев не попали в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2020/21, который пройдет с 27 по 29 ноября в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.