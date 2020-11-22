Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в финской Руке.

Как рассказал тренер Устюгова Маркус Крамер, слова которого передаёт ТАСС, спортсмен заболел в начале заключительного тренировочного сбора, и он недостаточно готов к соревнованиям.

«Он тренировался только неделю. В Руке он стартовать не будет, мы готовим его к этапу в Давосе», — добавил Крамер.

Этап в Руке пройдёт 27—29 ноября. Соревнования в швейцарском Давосе запланированы на 12—13 декабря.

Ранее сообщалось, что ФЛРГ потребуется более €500 тыс. на тестирование лыжной сборной России на сезон.