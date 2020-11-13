ФЛРГ потребуется более €500 тысяч на тестирование лыжной сборной России на сезон

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о расходах на тестирование спортсменов национальной сборной на коронавирусную инфекцию на сезон-2020/21.

«Мы уже посчитали, во сколько нам обойдётся тестирование, если ничего не изменится. Страны прислали свои расценки. Если посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в €523 тыс. Откуда брать такие деньги?» — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) никак не вмешивается в данную ситуацию, поскольку считает, что эти вопросы должны решать организаторы по законам страны, которая принимает соревнования.

«Мне кажется, это не совсем правильно, FIS необходимо было вмешаться в эту ситуацию. Ведь жалуются все, не только мы. Американцы посчитали, что им хватит денег только на полсезона, на необходимость больших затрат указали немцы, норвежцы», — добавила Вяльбе.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в финской Руке с 27 по 29 ноября.

Ранее она рассказала, что Россия предлагала FIS отложить старт лыжного сезона.