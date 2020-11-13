Вяльбе рассказала, что Россия предлагала FIS отложить старт лыжного сезона

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что обращалась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с предложением о переносе старта сезона-2020/21 на более поздние сроки.
Вяльбе рассказала, что Россия предлагала FIS отложить старт лыжного сезона
  • РИА Новости

«Мы предлагали FIS начать Кубок мира после католического Рождества или с нового года. На письмо со стороны Ассоциации лыжных видов спорта России, которое было отправлено две недели назад, мы еще не получили даже формального ответа. Там как раз было предложение начать Кубок мира для всех видов спорта после рождественских или новогодних праздников», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она также отметила, что её беспокоит вопрос, какие действия нужно будет предпринимать командам в случае выявления в коллективе заболевших коронавирусом.

«Меня абсолютно не устраивает вариант, который был у горнолыжников. Там был случай, что приехала команда, у её сервисеров тест показал наличие инфекции, который на следующий день не подтвердился, но спортсменов не допустили до старта и ещё заставили десять дней просидеть в гостинице, не давая тренироваться», — добавил Вяльбе.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в финской Руке 27—29 ноября.

Ранее сообщалось, что Вяльбе раскритиковала FIS за логистику КМ по лыжным гонкам.

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