Вяльбе раскритиковала FIS за логистику КМ по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) делает недостаточно для того, чтобы оградить спортсменов от возможного заболевания коронавирусом во время этапов Кубка мира.

«Я считаю, что организаторы заранее не продумали безопасную логистику для спортсменов и команд в целом. Вчера было последнее письмо Пьеру Миньере, чтобы они срочно провели переговоры с Финляндией, чтобы отменённый этап Кубка мира в Лиллехаммере был проведён в Руке через одну неделю после традиционного этапа. Мы категорически против переноса Лиллехаммера на январь, поскольку у нас там очень плотный график, много этапов Кубка мира. Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии. Я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, а спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто потратим деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее тренер заявил, что Россия может сняться с нескольких этапов КМ по лыжным гонкам.