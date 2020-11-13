Вяльбе раскритиковала FIS за логистику КМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) делает недостаточно для того, чтобы оградить спортсменов от возможного заболевания коронавирусом во время этапов Кубка мира.
Вяльбе раскритиковала FIS за логистику КМ по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Я считаю, что организаторы заранее не продумали безопасную логистику для спортсменов и команд в целом. Вчера было последнее письмо Пьеру Миньере, чтобы они срочно провели переговоры с Финляндией, чтобы отменённый этап Кубка мира в Лиллехаммере был проведён в Руке через одну неделю после традиционного этапа. Мы категорически против переноса Лиллехаммера на январь, поскольку у нас там очень плотный график, много этапов Кубка мира. Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии. Я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, а спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто потратим деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее тренер заявил, что Россия может сняться с нескольких этапов КМ по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить