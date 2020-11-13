Вяльбе раскритиковала FIS за логистику КМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Я считаю, что организаторы заранее не продумали безопасную логистику для спортсменов и команд в целом. Вчера было последнее письмо Пьеру Миньере, чтобы они срочно провели переговоры с Финляндией, чтобы отменённый этап Кубка мира в Лиллехаммере был проведён в Руке через одну неделю после традиционного этапа. Мы категорически против переноса Лиллехаммера на январь, поскольку у нас там очень плотный график, много этапов Кубка мира. Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии. Я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, а спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто потратим деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Ранее тренер заявил, что Россия может сняться с нескольких этапов КМ по лыжным гонкам.