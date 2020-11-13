Тренер заявил, что Россия может сняться с нескольких этапов КМ по лыжным гонкам
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Не понимаю, что делают в FIS. Елена Вяльбе очень недовольна», — цитирует Крамера NRK.
По словам тренера, не исключён вариант, при котором сборная России в сезоне-2020/2021 выступит только на «Тур де Ски».
«Мы ждали, потому что думали, что FIS перейдёт к плану «Б». Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями других стран и сказала, что команда сразу вернётся в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат», — добавил он.
Сезон-2020/2021 начнётся в Руке (Финляндия) в конце ноября.
Ранее сообщалось, что FIS перенесла этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.