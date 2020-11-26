Вяльбе выразила обеспокоенность здоровьем лыжника Устюгова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила обеспокоенность состоянием здоровья двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Сергей — человек с непростым характером. Плюс ко всему у него систематические проблемы со здоровьем, которые меня пугают. Хотя назвать возрастным Устюгова, которому 28 лет, нельзя. Ему надо поскорее сконцентрироваться только на лыжных гонках. В последнее время Устюгов неважно себя чувствовал. Была температура, целую неделю не тренировался. Отправили домой, будет теперь соревноваться в России», — приводит слова Вяльбе Team Russia.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.