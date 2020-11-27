Вяльбе считает, что Большунов и Непряева смогут побороться за победу в Кубке мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила шансы ведущих отечественных лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой на победу в общем зачёте Кубка мира.

«Я очень редко даю индивидуальные напутствия спортсменам, особенно такого уровня, как Большунов. Я уверена, что, несмотря на все сложности, он настроен абсолютно на борьбу как за Кубок мира, так и за победу на чемпионате мира. Я уверена в нём на 100%, что он будет показывать не просто на словах, а и результатами тоже», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Также глава ФЛГР высказалась относительно перспектив Натальи Непряевой.

«Наталья никогда прямо с первых стартов всё подряд хорошо не бежала. Однако я уверена, что она тоже знает свои небольшие проблемы. Если она с ними справится, то я почему-то уверена, что она сможет побороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. А основной старт — это чемпионат мира», — добавила Вяльбе.

Большунов является действующим победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Вяльбе заявила, что критика Черчесова оправданна.