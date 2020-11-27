Вяльбе: критика Черчесова оправданна, ему нужно это перетерпеть

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась относительно критики в адрес тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«В этой истории есть два момента: решение тренера не приглашать Артёма Дзюбу на последние матчи и провал в тех играх, где должны были побеждать. Я не увлекаюсь футболом, но думаю, нынешняя критика общественности оправданна. Черчесов должен это перетерпеть. Что же, он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми случается так», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Сборная России не побеждает на протяжении последних шести матчей, проиграла в последнем туре Лиги наций команде Сербии со счётом 0:5.

Ранее Сафин признался, что не понимает критики в адрес Черчесова после его интервью.