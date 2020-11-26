Сафин признался, что не понимает критики в адрес Черчесова после его интервью

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением вокруг ситуации по поводу интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Все мы взрослые люди. Станислав Саламович — тоже взрослый человек, он профессионал. Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов — уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением. Есть положение дел, которое нужно вывести в нормальное русло. Вот и всё!» — цитирует Сафина Sport24.

По его мнению, рассуждать по поводу возможной отставки Черчесова начали многие дилетанты. Он подчеркнул, что на этой теме создают шумиху те, кто не понимает в футболе.

«Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжём Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный! XXI век на дворе. Ну и кто пишет эти комментарии? Есть профессионалы, а есть диванные войска. Какие комментарии слушать? Кто эти люди? Есть профи, а есть те, кто не имеет к делу никакого отношения. И что, я должен читать дилетантов?» — добавил Сафин.

Черчесов в недавнем интервью раскритиковал нескольких игроков сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе.

Ранее сообщалось, что Евгений Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Черчесова.