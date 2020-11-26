Сафин признался, что не понимает критики в адрес Черчесова после его интервью

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением вокруг ситуации по поводу интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Сафин признался, что не понимает критики в адрес Черчесова после его интервью
  • Reuters

«Все мы взрослые люди. Станислав Саламович — тоже взрослый человек, он профессионал. Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов — уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением. Есть положение дел, которое нужно вывести в нормальное русло. Вот и всё!» — цитирует Сафина Sport24.

По его мнению, рассуждать по поводу возможной отставки Черчесова начали многие дилетанты. Он подчеркнул, что на этой теме создают шумиху те, кто не понимает в футболе.

«Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжём Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный! XXI век на дворе. Ну и кто пишет эти комментарии? Есть профессионалы, а есть диванные войска. Какие комментарии слушать? Кто эти люди? Есть профи, а есть те, кто не имеет к делу никакого отношения. И что, я должен читать дилетантов?» — добавил Сафин.

Черчесов в недавнем интервью раскритиковал нескольких игроков сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе.

Ранее сообщалось, что Евгений Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Черчесова.

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