Защита титула Большуновым и возвращение Ступак из декретного отпуска: чего ждать от старта Кубка мира по лыжным гонкам

27 ноября в финской Руке стартует розыгрыш Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов в новом сезоне будет защищать титул победителя общего зачёта соревнований, а Юлия Ступак — когда-то одна из лучших спортсменок планеты — вернётся в сборную после декретного отпуска. При этом первые гонки из-за неважного самочувствия пропустит Сергей Устюгов. Из-за ситуации с распространением коронавируса организаторам уже пришлось перенести на неопределённый срок этап КМ в Лиллехаммере, однако проведение «Тур де Ски» и чемпионата мира пока не вызывает опасений.

27 ноября стартует розыгрыш Кубка мира по лыжным гонкам. Этап турнира в финской Руке будет состоять из трёх дисциплин: спринта и «разделки» классическим ходом, а также гонки преследования вольным стилем. В течение сезона лыжники посетят восемь стран и закончат выступления в Пекине, где в 2022 году пройдут зимние Олимпийские игры. Также спортсменам предстоит принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Кубок мира ещё за две недели до старта испытал на себе негативное влияние пандемии коронавируса. Второй этап турнира в Лиллехаммере, в рамках которого должны были состояться по две личные гонки и эстафеты, перенесён на неопределённый срок. Такая же участь в любой момент вполне может постичь и другие этапы. При этом как состязания в Руке, так и этап в Давосе, намеченный на 12—13 декабря, точно пройдут по расписанию — местные власти дали зелёный свет на их проведение.

Организаторы лыжного Кубка мира не стали следовать примеру Международного союза биатлонистов (IBU), который при планировании сезона решил проводить сдвоенные этапы в одном месте, чтобы упростить спортсменам логистику и снизить риск заражения при перелётах. С одной стороны, лыжники сохранили привычный формат состязаний и даже могут планировать выступление на «Тур де Ски», который с 1 по 10 января примут Швейцария и Италия. С другой — отмена состязаний в одном месте может привести к серьёзным трудностям, когда командам придётся заново планировать маршруты передвижения.

Новый сезон, который россиянин Александр Большунов начнёт в ранге победителя общего зачёта Кубка мира, будет отличаться ещё и тем, что не всегда на трассу будут выходить сильнейшие. Полностью пропустит соревнования норвежка Ингвильд Флюгстад Эстберг, занявшая в прошлом году пятое место в общем зачёте. На первую часть сезона не будет заявляться вся сборная Канады. Этап в Руке пропустит шведка Шарлотта Калла, которая не успевает восстановиться после коронавирусной инфекции. Американские лыжники не выступят на нескольких гонках из-за дороговизны тестов на COVID-19 — по словам наставника сборной США Криса Гровера, они смогут позволить себе принять участие лишь в нескольких этапах.

В грядущем сезоне также ожидалось возвращение на лыжню Ильи Черноусова. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи получил разрешение выступать за Швейцарию, откуда родом его жена, биатлонистка Селина Гаспарин. Однако бывший российский лыжник пока не может представлять новую страну, так как у Федерации лыжного спорта Швейцарии пока нет информации о предоставлении ему гражданства республики.

Есть потери и в сборной России. В её состав на первый этап Кубка мира не вошёл двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. В воскресенье он занял лишь 30-е место в контрольной гонке на 15 км. Но глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поспешила заверить, что исключение спортсмена не связано с его текущей формой, хотя и призналась, что Сергей — человек с непростым характером и её пугают его систематические проблемы со здоровьем.

«Сергей не попал в состав по состоянию здоровья, у него недомогание. Если будет в хорошей форме, то начнёт выступать с Давоса. Команда подходит к первому старту в рабочем состоянии, все рвутся на лыжню. Мне кажется, что отборы прошли хорошо. До первой гонки осталось немного, посмотрим», — сказала Вяльбе РИА Новости.

Из-за коронавируса откладывается выход на старт Дениса Спицова и Андрея Собакарёва. Но в отсутствие трёх спортсменов мужская сборная России по-прежнему будет конкурентоспособной на этапе в Руке. В команду вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Алексей Червоткин и Глеб Ретивых, с которыми связаны основные надежды на медали, а также Илья Семиков, Илья Порошкин, Иван Якимушкин и Ермил Вокуев.

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Соревнования среди женщин будут примечательны возвращением Юлии Ступак (в девичестве Белоруковой). Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира пропускала сезон из-за беременности и рождения ребёнка. На некоторых контрольных гонках она даже обходила лидера сборной России Наталью Непряеву. Хорошие результаты перед сезоном показала ещё одна молодая мама, Татьяна Сорина, у которой теперь будет возможность проявить себя на международной арене. В сборную России также вошли Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

Как и в предыдущие годы, основная борьба на Кубке мира должна развернуться между россиянами и норвежцами. Скандинавы перед приездом в Руку провели свои соревнования в Бейтостолене, которые показали, что их основные лидеры по-прежнему в строю. Йоханнес Хёсфлот Клебо отметился победой в спринте, а Тереза Йохауг выиграла две женские дистанционные гонки.

Правда, накануне старта в Руке стало известно, что анализ тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат. Как сообщило издание Nettavisen, в связи с этим вся национальная команда (за исключением трёх человек, приехавших в Финляндию на машине) была помещена на карантин. Решение о том, что делать дальше, будет принято после получения результатов повторного теста наставника. Но велика вероятность, что фавориты Кубка мира в общем зачёте будут вынуждены пропустить этап.