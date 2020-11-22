Белорукова вошла в состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап КМ
- Reuters
Как сообщает ТАСС, в состав женской команды вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак (Белорукова), Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.
В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
Этап в Руке пройдёт 27—29 ноября.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.