Белорукова вошла в состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап КМ

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Федерация лыжных гонок России огласила состав национальной сборной на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Белорукова вошла в состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап КМ
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, в состав женской команды вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак (Белорукова), Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.

В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.

Этап в Руке пройдёт 27—29 ноября. 

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

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