«Матч ТВ» приобрёл права на показ лыжных гонок

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам, который будет показан в федеральном эфире.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Первая трансляция — спринт классическим стилем в финской Руке — запланирована на 27 ноября в 14:25 по московскому времени. Комментировать этапы Кубка мира будет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Также планируется показ не только этапов Кубка мира, но и престижной многодневки «Тур де Ски» и чемпионата мира, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» снял цикл программ о тренерском штабе сборной России по футболу.