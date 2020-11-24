«Матч ТВ» приобрёл права на показ лыжных гонок

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Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам, который будет показан в федеральном эфире.
«Матч ТВ» приобрёл права на показ лыжных гонок
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Первая трансляция — спринт классическим стилем в финской Руке — запланирована на 27 ноября в 14:25 по московскому времени. Комментировать этапы Кубка мира будет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Также планируется показ не только этапов Кубка мира, но и престижной многодневки «Тур де Ски» и чемпионата мира, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе. 

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» снял цикл программ о тренерском штабе сборной России по футболу.

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