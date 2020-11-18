«Матч ТВ» снял цикл программ о тренерском штабе сборной России по футболу

«Матч ТВ» подготовил новый цикл программ «Тренерский штаб», посвященный специалистам, работающим со сборной России по футболу: Станиславу Черчесову (главный тренер), Мирославу Ромащенко (тренер), Гинтарасу Стауче (тренер вратарей) и Владимиру Паникову (тренер по физической подготовке).

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Зрители увидят тренерский штаб национальной команды с необычной стороны. Своим мнением как о профессиональных, так и личных качествах каждого специалиста поделятся коллеги по штабу, игроки сборной России и их близкие друзья из футбольного мира.

Героем первого выпуска стал Гинтарас Стауче. Эпизод вышел в эфире телеканала 18 ноября в 11:40 мск.

Ранее Черчесов заявил, что после поражения от Турции он поговорил с футболистами.