«Матч ТВ» снял цикл программ о тренерском штабе сборной России по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Зрители увидят тренерский штаб национальной команды с необычной стороны. Своим мнением как о профессиональных, так и личных качествах каждого специалиста поделятся коллеги по штабу, игроки сборной России и их близкие друзья из футбольного мира.
Героем первого выпуска стал Гинтарас Стауче. Эпизод вышел в эфире телеканала 18 ноября в 11:40 мск.
Ранее Черчесов заявил, что после поражения от Турции он поговорил с футболистами.