Гараничев прокомментировал слова Каминского о том, что он очень сложный спортсмен

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной страны Юрия Каминского о том, что он сложный спортсмен.

«Возможно, слова Каминского просто неправильно интерпретировали. Мы постоянно обсуждаем с Юрием Михайловичем какие-то вещи, созванивались, когда летом я готовился к сезону у себя в регионе — два сбора провёл без команды. На сборе я выполняю всю предложенную работу, как делал и в предыдущие годы. У меня никогда не возникает проблем при смене тренера. Я всегда полностью доверяюсь специалистам, с которыми работаю», — заявил Гараничев в разговоре с RT.

Спортсмен добавил, что с Юрием Каминским у него сложились доверительные отношения.

«Внутренне себя настроил на сотрудничество ещё в начале весны, когда нам сообщили, что работать предстоит с новым тренером. Дело в том, что у меня уже был опыт нахождения на одном сборе с Юрием Михайловичем, когда он ещё работал в лыжных гонках. Это было очень давно, я сам тогда на лыжах бегал — приезжал на тот сбор с Виталием Шиловым. С Каминским может быть сложно в том смысле, что в техническом плане он человек очень развитый, предлагает очень много нового и обращает внимание на всё, даже мелкие ошибки. То есть начиная с ним работать в этом сезоне, я понимал, на что будет упор. Понимал, что мы, скорее всего, вернёмся к тем нагрузкам, которые в своё время отличали тех же Николая Лопухова и Андрея Падина. Да и у Александра Касперовича мы тоже на больших объёмах постоянно сидели», — добавил Гараничев.

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