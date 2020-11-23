Гараничев считает, что Бьорндален сделал для биатлона больше Фуркада

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал завершение профессиональной карьеры французом Мартеном Фуркадом, а также сравнил его с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Для любого вида спорта плохо, когда уходит настолько сильная и медийная личность, за которую болеют все, вне зависимости от страны проживания, а все спортсмены хотят пробежать в гонках с таким соперником. В своё время, я думаю, все точно так же огорчились из-за ухода Уле-Эйнара Бьорндалена. Мне повезло: удалось много побегать с Фуркадом и в разных ситуациях побывать. Но это жизнь спортсмена. Можно лишь пожелать Мартену успехов и дальнейшего развития в какой-то другой деятельности», — сказал Гараничев в разговоре с RT.

Также российский биатлонист добавил, что Бьорндален сделал больше для популяризации этого вида спорта, чем Фуркад.

«Бьорндален больше дал биатлону. Он был тем человеком, кто вывел биатлон на очень высокий, статусный уровень. Когда я только начинал заниматься лыжными гонками, то смотрел биатлон во многом из-за Уле-Эйнара. Мне представлялось, что Бьорндален — это та вершина, о которой все мечтают. Понятно, что не он один двигал наш вид спорта. Взять тех же Томаша Сикору, Рафаэля Пуарэ, Рико Гросса, Михаэля Грайса. На их фоне что дал биатлону Фуркад? Ту же непримиримую борьбу, что и Бьорндален. Но высказывания его тоже запомнятся. Подножки Александру Логинову, нападки на Антона Шипулина, некрасивые перепалки, формирующие отношение к России. Хотя все эти претензии по большому счёту высосаны из пальца. Видимо, наша доля такая сейчас — делать свою работу и не обращать внимания на то, что происходит вокруг», — сказал Гараничев.

Ранее Гараничев заявил, что к нему за четыре месяца уже раз десять приезжали офицеры WADA.