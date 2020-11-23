Гараничев: за четыре месяца ко мне уже раз десять приезжали офицеры WADA

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Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что начал подвергаться частым проверкам со стороны офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гараничев: за четыре месяца ко мне уже раз десять приезжали офицеры WADA
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я очень чётко понял: никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже кажется, что этот беспредел перешёл все возможные границы. Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря WADA и другим проверяющим организациям они находятся под надёжной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры WADA и всё это инициирует IBU, то невольно начинаешь задумываться, чего они хотят, приезжая едва ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счётом ничего найти? Найти какой-то повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, тем же Устюговым… Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещённое проглочу», — сказал Гараничев в интервью RT.

Ранее Гараничев рассказал, какое влияние оказал коронавирус на работу биатлонистов в сборной России.

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