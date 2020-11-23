Гараничев: за четыре месяца ко мне уже раз десять приезжали офицеры WADA

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что начал подвергаться частым проверкам со стороны офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Я очень чётко понял: никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже кажется, что этот беспредел перешёл все возможные границы. Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря WADA и другим проверяющим организациям они находятся под надёжной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры WADA и всё это инициирует IBU, то невольно начинаешь задумываться, чего они хотят, приезжая едва ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счётом ничего найти? Найти какой-то повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, тем же Устюговым… Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещённое проглочу», — сказал Гараничев в интервью RT.

Ранее Гараничев рассказал, какое влияние оказал коронавирус на работу биатлонистов в сборной России.