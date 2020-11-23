Гараничев рассказал, какое влияние оказал коронавирус на работу биатлонистов в сборной России

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Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что пандемия коронавируса психологически давит на спортсменов.
Гараничев рассказал, какое влияние оказал коронавирус на работу биатлонистов в сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Психологически обстановка, конечно же, давит. Но в этом плане я переживаю не столько за себя, сколько за семью. Ведь если, допустим, я заболею, пусть даже бессимптомно, могу передать вирус кому-то другому. Я очень серьёзно к этому отношусь, никуда лишний раз не выхожу. Даже если надо в магазин за продуктами заехать, только в маске, только в перчатках. Даже когда дома тренировался, жил в очень чётком графике: оттренировался, переоделся, поехал домой, ни с кем лишний раз не контактируя. Где-то мы, естественно, перестраховываемся, здороваемся друг с другом только в перчатках, но вся эта ситуация сейчас такова, что лучше перестраховаться. Во всяком случае, косых взглядов из-за того, что с кем-то не поздоровался за руку, я пока не ловил», — сказал Гараничев RT.

Ранее Гараничев прокомментировал слова Каминского о том, что он очень сложный спортсмен.

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