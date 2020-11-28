Биатлонист Логинов сообщил, что у него обнаружены антитела к коронавирусу

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Российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что у него были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции.
Биатлонист Логинов сообщил, что у него обнаружены антитела к коронавирусу
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«У меня есть антитела после коронавируса, но не знаю, где они могли взяться. Я абсолютно бессимптомно переболел, не знаю даже, когда именно. Случайно о них узнал, когда сдавал тест. Это отдельная тема для разговоров, все сдаём тесты и не знаем, чего ожидать. Пока все тесты отрицательные, надеюсь, так и будет. Гарантию никто не может дать на 100%. Должно хватить на пять-шесть месяцев, чтобы не заболеть», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что не видит причин для паники из-за результатов биатлонистов в первой гонке КМ.

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