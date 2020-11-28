Васильев не видит причин для паники из-за результатов биатлонистов в первой гонке КМ

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Васильев не видит причин для паники из-за результатов биатлонистов в первой гонке КМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Никакой паники. Обидно, что не участвовали Бабиков и Гараничев: было бы ещё повеселее. У Логинова подсел темп, подупала скорость, это было ярко выражено на финише. Но прошёл ровно, попал в десятку — всё хорошо. Латыпов должен был хорошо стрелять, четыре штрафа — это никуда не годится. От дебютантов ничего особенного и не ждал. Прошли в свою силу. Начало спокойное, никакой паники быть не должно», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что его удивило, что именно индивидуальная гонка была выбрана в качестве первой в новом сезоне.

«Как они так планируют этап? Тяжёлая трасса, длинная, а они ставят индивидуалку», — добавил Васильев.

Ранее сообщалось, что Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Контиолахти.

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