Первый старт сезона: мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

В финском Контиолахти начинается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. В индивидуальной гонке на 20 км медали разыгрывают мужчины. В отсутствие сдавших положительные тесты на коронавирус Евгения Гараничева и Антона Бабикова сборную России в этом забеге представляют пятеро спортсменов — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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