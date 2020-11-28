Первый старт сезона: мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

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Сергей Стариков
В финском Контиолахти начинается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. В индивидуальной гонке на 20 км медали разыгрывают мужчины. В отсутствие сдавших положительные тесты на коронавирус Евгения Гараничева и Антона Бабикова сборную России в этом забеге представляют пятеро спортсменов — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Первый старт сезона: мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
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  • 28 ноября 2020

    Уже 38 спортсменов прошли половину дистанции, есть смысл озвучить промежуточные результаты. К неожиданности многих лидирует норвежец Легрейд, за ним расположились чех Моравец и немец Долль. Логинов занмимает десятое место (+ 55,0), Латыпов — 15-е (+ 1:29,7), Елисеев — 17-е (+ 1:31,4).

  • Логинов не долго лидировал в турнирной таблице после третьего огневого рубежа. Россиянин уже переместился на третью позицию, пропустив вперёд всё тех же Фака и Расторгуева. При этом словенец чемпиона мира сразу на 36 секунд. Если никто из них не промахнётся на заключительной стойке, Александру будет очень сложно соперничать.

  • Отметим отличную работу Латыпова на втором огневом рубеже. Россиянин не только отстрелял без промахов, но и неплохо бежал на дистанции. Он уже 12-й и проигрывает лидеру 1 минуту 17 секунд.

  • Совсем скоро стартует россиянин Пащенко, а тем временем немец Пайффер допускает один промах на лёжке и сильно осложняет себе шансы на попадание в топ-10. Пока эту отметку прошло лишь девять биатлонистов, а Арнд уже четвёртый (+ 1:31).

  • На лёжке Логинов работает великолепно — быстро и без промахов. Все пять мишеней закрыл россиянин и вновь вырвался в промежуточные лидеры. Остаётся ждать, как справятся конкуренты.

  • Интрига закручивается с невероятной силой. Йоханнес Бё чисто отработал на стойке и включился в борьбу за медали. Норвежец занимает третье место после второго рубежа и уступает лидеру около десяти секунд.

  • На втором огневом рубеже отработал и Елисеев. На этот раз россиянин не допустил ни одного промаха и теперь сможет немного приблизиться к лидерам. На данный момент он занимает десятое место, но отставание от лидера более чем серьёзное — 1:13,7.

  • Несмотря на почти идеальные погодные условия, многие спортсмены испытывают серьёзные проблемы при стрельбе. Не сумел закрыть все мишени на втором рубеже и Тарьей Бё. Правда, Логинова он всё равно обошёл и поднялся на промежуточное третье место. Неужели россиянин немного замедлился?

  • Промах на втором огневом рубеже не прошёл бесследно. Логинов лишился первого места в турнирной таблице и пропустил вперёд сразу двух спортсменов. Лидирует словенец Фак, и вслед за ним расположился латыш Расторгуев. Александрже проигрывает лидеру 37,3 секунды.

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