Первый старт сезона: мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
- globallookpress.com
- © Tomi Hänninen/Newspix24
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28 ноября 2020
Уже 38 спортсменов прошли половину дистанции, есть смысл озвучить промежуточные результаты. К неожиданности многих лидирует норвежец Легрейд, за ним расположились чех Моравец и немец Долль. Логинов занмимает десятое место (+ 55,0), Латыпов — 15-е (+ 1:29,7), Елисеев — 17-е (+ 1:31,4).
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Логинов не долго лидировал в турнирной таблице после третьего огневого рубежа. Россиянин уже переместился на третью позицию, пропустив вперёд всё тех же Фака и Расторгуева. При этом словенец чемпиона мира сразу на 36 секунд. Если никто из них не промахнётся на заключительной стойке, Александру будет очень сложно соперничать.
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Отметим отличную работу Латыпова на втором огневом рубеже. Россиянин не только отстрелял без промахов, но и неплохо бежал на дистанции. Он уже 12-й и проигрывает лидеру 1 минуту 17 секунд.
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Совсем скоро стартует россиянин Пащенко, а тем временем немец Пайффер допускает один промах на лёжке и сильно осложняет себе шансы на попадание в топ-10. Пока эту отметку прошло лишь девять биатлонистов, а Арнд уже четвёртый (+ 1:31).
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На лёжке Логинов работает великолепно — быстро и без промахов. Все пять мишеней закрыл россиянин и вновь вырвался в промежуточные лидеры. Остаётся ждать, как справятся конкуренты.
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Интрига закручивается с невероятной силой. Йоханнес Бё чисто отработал на стойке и включился в борьбу за медали. Норвежец занимает третье место после второго рубежа и уступает лидеру около десяти секунд.
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На втором огневом рубеже отработал и Елисеев. На этот раз россиянин не допустил ни одного промаха и теперь сможет немного приблизиться к лидерам. На данный момент он занимает десятое место, но отставание от лидера более чем серьёзное — 1:13,7.
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We know, it's been a while. So a quick reminder 💡— IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020
5 x 4km loop: prone, standing, prone, standing. 60 second penalty per missed shot.🏁
Follow the men's Individual in #KON20 live on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/3kpYsWPSbu
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Несмотря на почти идеальные погодные условия, многие спортсмены испытывают серьёзные проблемы при стрельбе. Не сумел закрыть все мишени на втором рубеже и Тарьей Бё. Правда, Логинова он всё равно обошёл и поднялся на промежуточное третье место. Неужели россиянин немного замедлился?
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Промах на втором огневом рубеже не прошёл бесследно. Логинов лишился первого места в турнирной таблице и пропустил вперёд сразу двух спортсменов. Лидирует словенец Фак, и вслед за ним расположился латыш Расторгуев. Александрже проигрывает лидеру 37,3 секунды.
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