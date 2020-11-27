СБР пытается добиться досрочного повторного теста на коронавирус для Бабикова
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«Согласно финскому законодательству, тест Бабиков теперь должен сдать только 1 декабря. Если он окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения Гараничева, который пока изолирован по 5 декабря. Но мы пытаемся провести пораньше тест, поскольку существовала вероятность ошибки. Президент СБР Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом», — приводит слова Польховского ТАСС.
Бабиков сдал положительный тест на коронавирус по прибытии в Финляндию. Гараничев оказался на карантине из-за того, что является соседом Бабикова по гостиничному номеру.
Ранее сообщалось, что Светлана Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону.