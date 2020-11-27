СБР пытается добиться досрочного повторного теста на коронавирус для Бабикова

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что Союз биатлонистов России предпринимает попытки перенести повторное тестирование Антона Бабикова на коронавирусную инфекцию на более ранний срок.
СБР пытается добиться досрочного повторного теста на коронавирус для Бабикова
  • Reuters

«Согласно финскому законодательству, тест Бабиков теперь должен сдать только 1 декабря. Если он окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения Гараничева, который пока изолирован по 5 декабря. Но мы пытаемся провести пораньше тест, поскольку существовала вероятность ошибки. Президент СБР Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом», — приводит слова Польховского ТАСС.

Бабиков сдал положительный тест на коронавирус по прибытии в Финляндию. Гараничев оказался на карантине из-за того, что является соседом Бабикова по гостиничному номеру.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова пропустит индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону.

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