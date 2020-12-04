Губерниев критически отозвался о жалобах биатлонистки Павловой на атмосферу в сборной России

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлонистку Евгению Павлову за её жалобы, высказанные после выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Губерниев критически отозвался о жалобах биатлонистки Павловой на атмосферу в сборной России
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Может быть, сначала надо думать, а потом говорить? Женя, мы же на телевидении, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Павлова заняла 44-е место.

Ранее биатлонистка Павлова объяснила свои слова об обстановке в сборной России.

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