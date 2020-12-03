Биатлонистка Казакевич: спринт сложился удачно, несмотря на штрафной круг
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- РИА Новости
«Была необычная погода, сначала не было снега, потом пошёл, скольжение было сложновато. Состояние позволяло работать, гонка сложилась удачно, несмотря на штрафной круг. Всегда есть куда расти, добавлять с каждой гонкой. Одно неловкое движение тут — минус два-три места», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
Она показала второй результат среди россиянок, заняв по итогам спринта 13-е место.
Ранее Светлана Миронова заявила, что после спринтерской гонки стала лучше понимать своё состояние.