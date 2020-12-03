Биатлонистка Казакевич: спринт сложился удачно, несмотря на штрафной круг

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Была необычная погода, сначала не было снега, потом пошёл, скольжение было сложновато. Состояние позволяло работать, гонка сложилась удачно, несмотря на штрафной круг. Всегда есть куда расти, добавлять с каждой гонкой. Одно неловкое движение тут — минус два-три места», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Она показала второй результат среди россиянок, заняв по итогам спринта 13-е место.

Ранее Светлана Миронова заявила, что после спринтерской гонки стала лучше понимать своё состояние.