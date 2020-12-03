Биатлонистка Миронова заявила, что после спринтерской гонки стала лучше понимать своё состояние

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Этот спринт мне понравился больше, поскольку своё состояние теперь понимаю. Удалось отработать по своему максимуму на сегодняшний день. Обидно за последний промах на стойке. Поторопилась, убегала», — приводит слова Мироновой телеканал «Матч ТВ».

Она отметила, что по ходу гонки не задумывалась о том, что если бы не промах, то она могла бы занять более высокое место.

«Ни разу не промелькнуло такой мысли на трассе. Только после финиша», — добавила биатлонистка.

Миронова стала лучшей из россиянок, заняв по итогам спринта десятое место.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.