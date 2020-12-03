Биатлонистка Миронова заявила, что после спринтерской гонки стала лучше понимать своё состояние

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Биатлонистка Миронова заявила, что после спринтерской гонки стала лучше понимать своё состояние
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Этот спринт мне понравился больше, поскольку своё состояние теперь понимаю. Удалось отработать по своему максимуму на сегодняшний день. Обидно за последний промах на стойке. Поторопилась, убегала», — приводит слова Мироновой телеканал «Матч ТВ».

Она отметила, что по ходу гонки не задумывалась о том, что если бы не промах, то она могла бы занять более высокое место.

«Ни разу не промелькнуло такой мысли на трассе. Только после финиша», — добавила биатлонистка.

Миронова стала лучшей из россиянок, заняв по итогам спринта десятое место.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить