Журналист рассказал о конфликте с биатлонисткой Павловой после интервью

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Журналист телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин прокомментировал конфликт с биатлонисткой сборной России Евгенией Павловой.
Журналист рассказал о конфликте с биатлонисткой Павловой после интервью
  • РИА Новости

«После интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи. Обидно, ведь я не понимал, в чём я виноват. Могу посоветовать Жене читать книжки, чтобы словарный запас был богаче и чтобы мысли формулировались легче и понятнее», — цитирует Занина News.ru.

По его словам, он потом пытался обсудить со спортсменкой ситуацию, но она отказалась от этого.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Павлова заняла 44-е место.

Ранее Дмитрий Губерниев критически отозвался о жалобах биатлонистки Павловой на атмосферу в сборной России.

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