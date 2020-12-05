Женская сборная Швеции выиграла эстафету в Контиолахти, россиянки — четвёртые

Женская сборная Швеции одержала победу в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Шведские биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 44,5 секунды, использовав восемь дополнительных патронов и не пробежав ни одного штрафного круга.

Второе место заняла сборная Франции. Тройку замкнула команда Германии.

Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой уступила победительницам 2 минуты 31,3 секунды, преодолев два штрафных круга и использовав 11 дополнительных патронов.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Самуэльссон победил в пасьюте на втором этапе Кубка мира.