Женская сборная Швеции выиграла эстафету в Контиолахти, россиянки — четвёртые
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Шведские биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 44,5 секунды, использовав восемь дополнительных патронов и не пробежав ни одного штрафного круга.
Второе место заняла сборная Франции. Тройку замкнула команда Германии.
Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой уступила победительницам 2 минуты 31,3 секунды, преодолев два штрафных круга и использовав 11 дополнительных патронов.
Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Самуэльссон победил в пасьюте на втором этапе Кубка мира.