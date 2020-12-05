Логинов рассказал о своих проблемах в гонке преследования

Короткая ссылка
Биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Логинов рассказал о своих проблемах в гонке преследования
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Российский спортсмен занял 24-е место, пробежав два штрафных круга и уступив победителю — шведу Себастьяну Самуэльссону — 1 минуту 49,3 секунды.

«Сегодня была ветреная погода, поэтому на пристрелке все понимали, что стрельба будет решать очень многое. Стрельба у меня не получилась, потерял я её. Не пойму, почему не могу отработать нормально — именно так, как умею. Сейчас явно не моя стрельба. На трассе ощущения вполне нормальные», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о составе женской сборной России на эстафету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить