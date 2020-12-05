Логинов рассказал о своих проблемах в гонке преследования

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Российский спортсмен занял 24-е место, пробежав два штрафных круга и уступив победителю — шведу Себастьяну Самуэльссону — 1 минуту 49,3 секунды.

«Сегодня была ветреная погода, поэтому на пристрелке все понимали, что стрельба будет решать очень многое. Стрельба у меня не получилась, потерял я её. Не пойму, почему не могу отработать нормально — именно так, как умею. Сейчас явно не моя стрельба. На трассе ощущения вполне нормальные», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о составе женской сборной России на эстафету.