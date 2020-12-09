Этап КМ по лыжным гонкам в Ульрисехамне перенесён с января на февраль

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе даты проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.
Этап КМ по лыжным гонкам в Ульрисехамне перенесён с января на февраль
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба FIS. Первоначально соревнования должны были пройти 16—17 января, однако были перенесены на 6—7 февраля.

В первоначальном календаре между двумя этапами Кубка мира в Ульрисехамне и Фалуне (30—31 января) был этап в финском Лахти (23—24 января). FIS приняла решение изменить расписание, чтобы избежать дополнительных международных поездок.

Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса.

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